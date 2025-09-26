Arranca en Coahuila programa para reforzar enseñanza del inglés

Más de 370 mil alumnos en el estado serán beneficiados con el programa Level Up, que reforzará la enseñanza del inglés en escuelas públicas

Más de 370 mil estudiantes de todos los niveles educativos en el estado serán beneficiados con el programa Level Up, una estrategia que busca reforzar la enseñanza del inglés en escuelas públicas a través de un modelo unificado y secuenciado desde primaria hasta universidad.

La iniciativa contempla una inversión superior a 16 millones de pesos y llegará a mil 110 escuelas, con el respaldo de mil 500 docentes.

El objetivo es que el aprendizaje del idioma deje de ser un privilegio y se convierta en una herramienta al alcance de niñas, niños y jóvenes de los 38 municipios de Coahuila.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la enseñanza del inglés representa una oportunidad de desarrollo para las próximas generaciones y recordó que este programa forma parte de la estrategia educativa estatal que se impulsa desde su administración.

Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, subrayó que el programa ya está presente en todas las primarias con maestro de inglés y en el 100 por ciento de las secundarias.

A partir de enero, se incorporarán también los bachilleratos estatales (Cobac, Cecytec y Conalep), así como las universidades públicas, normales, politécnicas y tecnológicas.

Además, mediante la modalidad Level Up Anywhere, el programa llegará a comunidades rurales que nunca habían tenido acceso a clases de inglés. “Un idioma no solo abre puertas, sino mundos”, expresó Rodríguez.

Autoridades educativas explicaron que este avance responde a la necesidad de fortalecer las competencias globales de los estudiantes, brindándoles más oportunidades académicas y laborales en el futuro.