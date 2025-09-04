Arranca en Coahuila Level Up para fortalecer inglés en escuelas

Además de la secuencia pedagógica para estudiantes, Level Up contempla programas de capacitación y actualización para maestras y maestros

El Gobierno de Coahuila puso en marcha la estrategia estatal Level Up, enfocada en fortalecer el aprendizaje del idioma inglés en todos los niveles educativos, desde primaria hasta universidad.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Educación y la Oficina Inspira Coahuila, comenzó a aplicarse en el ciclo escolar 2025-2026 en las primarias que cuentan con maestro de inglés, así como en secundarias, preparatorias y universidades, con el objetivo de garantizar una secuencia académica continua en el dominio del idioma.

De acuerdo con Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira, la estrategia fue diseñada con la participación de docentes de inglés de todo el estado mediante talleres y grupos de enfoque, lo que permitió consolidar un modelo alineado a la Nueva Escuela Mexicana, al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y a estándares internacionales.

Además de la secuencia pedagógica para estudiantes, Level Up contempla programas de capacitación y actualización para maestras y maestros, orientados a mejorar tanto su nivel de inglés como sus competencias de enseñanza.

Previo al arranque, Rodríguez López recorrió las cinco regiones de Coahuila para reunirse con docentes y compartir los alcances del programa, invitándolos a sumarse al esfuerzo.

Con esta estrategia, Coahuila busca colocarse a la vanguardia en materia educativa y preparar a niñas, niños y jóvenes con las herramientas necesarias para competir en un entorno globalizado.