Arranca en Coahuila la estrategia Vive Libre sin Drogas

Autoridades estatales, municipales y organismos sociales pusieron en marcha la estrategia Vive Libre sin Drogas, un programa integral que busca atender el consumo de sustancias desde la prevención hasta la reinserción social, durante un evento realizado en la Gran Sala de la Universidad Autónoma de Coahuila campus Arteaga.

Durante el arranque, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Jiménez Salinas, explicó que se trata de un esfuerzo conjunto en el que participan dependencias como las secretarías de Educación, Seguridad, Salud, Inclusión y Desarrollo Social, Cultura, así como el Instituto Estatal del Deporte y el Instituto de la Juventud.

Señaló que el programa se basa en cinco ejes: sensibilización, prevención, atención, profesionalización y reinserción.

La funcionaria destacó que un estudio realizado al inicio de la administración reveló que 22% de niñas y niños reportaron haber consumido alguna sustancia en los últimos seis meses, mientras que 52% ha estado en contacto con alguien que consumía frente a ellos. “La violencia ya no se concentra en las calles, sino al interior de los hogares; por eso debemos trabajar en la reconstrucción del tejido social y atender desde la infancia”, señaló.

El programa contará con una inversión de $25 millones de pesos, provenientes en parte del fideicomiso del 0.20% del impuesto sobre nómina.

Con estos recursos se financiarán campañas de comunicación digital y comunitaria, protocolos de detección temprana y acciones de apoyo a familias afectadas.

Entre las iniciativas anunciadas, el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, presentó una convocatoria dirigida a estudiantes de preparatoria para producir cortometrajes de un minuto sobre prevención de adicciones, cuyos mejores trabajos se exhibirán en salas de cine y plataformas digitales.

Por su parte, el director del INEDEC, Antonio Cepeda Licón, adelantó que se realizarán dos proyectos deportivos como parte de la estrategia: la Copa de Campeones de Futbol 7, con etapas municipales, regionales y estatales, y los Urban Games, que incluirán competencias de skate, BMX y actividades culturales como conciertos de rap y ferias juveniles de emprendimiento.

En el componente de atención y reinserción, especialistas del área de salud mental subrayaron la importancia de acompañar a quienes ya se encuentran en procesos de consumo o rehabilitación, reconociendo las adicciones como una enfermedad que requiere atención integral y apoyo social.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que la estrategia solo tendrá éxito si existe la participación de la sociedad civil junto a las instituciones. “La fuerza pública es importante, pero la verdadera potencia está en la comunidad. Si cada calle, colonia, escuela y familia cierra filas, este proyecto dará resultados”, dijo.

La campaña contempla medios digitales, impresos y activaciones comunitarias, con mensajes dirigidos a niñas, niños, jóvenes y familias de todo el estado. El objetivo, coincidieron las autoridades, es construir entornos seguros y reducir el consumo de sustancias entre la población.