 Arranca en Coahuila jornada de capacitación para astroturismo

Coahuila será sede de una jornada de capacitación para touroperadores locales como parte del proyecto internacional LuNaR (Look up Now and Reconnect), enfocado en el desarrollo del astroturismo como una alternativa sostenible para comunidades rurales.

La iniciativa contempla talleres de formación en municipios como Saltillo, Arteaga y Cuatro Ciénegas, donde se entrenará a guías turísticos en contenidos astronómicos, técnicas de observación del cielo nocturno y diseño de experiencias astroturísticas.

Especialistas europeos regresan a la región luego de una primera visita en 2023, cuando evaluaron las condiciones del cielo en el marco del proyecto Adelante2 y confirmaron el alto potencial de los desiertos coahuilenses para este tipo de turismo.

Además de las capacitaciones, el programa incluye un concurso de fotografía nocturna y exposiciones itinerantes que recorrerán Saltillo, Torreón y Campeche, con la expectativa de atraer visitantes y generar derrama económica en las localidades participantes.

La Sociedad Astronómica de Saltillo será la encargada de dar seguimiento a la formación de nuevos operadores turísticos en la región.

LuNaR es promovido por la Oficina de Astronomía para el Desarrollo de la Unión Astronómica Internacional y cuenta con la colaboración de expertos como Eva Ávila, de Astroandaluz; Gonzalo Contreras, de Espacio Supernova; Edison Pérezgomez, de la Sociedad Astronómica de Saltillo; el biólogo Arturo González, director del Museo del Desierto, y Raúl Rodarte, de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo.

