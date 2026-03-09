Arranca el lunes la temporada de incendios forestales en Coahuila

El subsecretario explicó que en lo que va de 2026 ya se registraron más de 10 incendios forestales en el estado, los cuales afectaron alrededor de 120 hectáreas

Autoridades estatales iniciarán este lunes la temporada de combate a incendios forestales en Coahuila, tras la sesión del Consejo Ciudadano en la que se definieron las estrategias de prevención y atención para este año, informaron la secretaria del Medio Ambiente, Susana Estens de la Garza, y el subsecretario de Incendios Forestales, René Medina Morales.

El subsecretario explicó que en lo que va de 2026 ya se han registrado más de 10 incendios forestales en el estado, los cuales han afectado alrededor de 120 hectáreas, principalmente de pastizales.

Detalló que la mayoría de estos siniestros se han presentado en la región Centro y en el municipio de Múzquiz, mientras que en la región sureste también se han registrado algunos incidentes, particularmente en zonas de Arteaga.

René Medina Morales señaló que actualmente el estado cuenta con 384 brigadistas para el combate de incendios forestales, cifra que puede aumentar hasta 450 elementos durante la temporada crítica, mediante la coordinación con dependencias como Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Agregó que se continuará con los trabajos de brechas cortafuego y limpieza de orillas de carreteras, acciones preventivas que se mantendrán durante toda la temporada para reducir el riesgo de propagación de incendios.

Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente, Susana Estens de la Garza, indicó que el estado mantiene especial vigilancia en zonas históricamente vulnerables como Arteaga y Múzquiz, donde se han concentrado la mayoría de los incendios forestales en años anteriores.

Explicó que el operativo contempla brigadas distribuidas en distintas regiones del estado, apoyo aéreo mediante helicópteros con helibaldes para descargas de agua y sistemas de detección temprana, además de la participación de comunidades y grupos ciudadanos de WhatsApp donde se reporta de inmediato cualquier columna de humo.

La funcionaria advirtió que las condiciones actuales de sequía y altas temperaturas, que recientemente han alcanzado hasta 35 grados centígrados, generaron una alta acumulación de material combustible en áreas forestales, lo que incrementa el riesgo de incendios.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar quemas de basura, fogatas o arrojar colillas de cigarro en carreteras, ya que estas acciones pueden detonar siniestros en zonas forestales del estado.