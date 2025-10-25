Arranca el Encuentro Regional de Escoltas y Bandas de Guerra

El evento a celebrarse en la ciudad de Saltillo, reúne a 24 grupos cívicos provenientes de instituciones tecnológicas de la región norte

El Instituto Tecnológico de Saltillo, perteneciente al TecNM, iniciará este viernes el X Encuentro Regional de Escoltas y Bandas de Guerra Zona Norte, que reunirá durante tres días a delegaciones de más de 10 estados del país en una jornada cívica que promueve la disciplina, el respeto y la identidad nacional.

El evento, reúne a 24 grupos cívicos provenientes de instituciones tecnológicas de la región norte, con actividades que incluyen presentaciones, cotejos, exhibiciones y un desfile de clausura.

De acuerdo con el programa oficial, la inauguración está prevista para este viernes en el Estadio Carlos Roldán Sanders.

Para el sábado 25, están programadas las evaluaciones y cotejos desde las 8:00 horas en el estadio, las canchas exteriores y el gimnasio Alejandro S. Guillot.

Finalmente, el domingo 26 de octubre, se realizará un desfile a las 9:00 horas sobre el bulevar Venustiano Carranza, seguido por la ceremonia de clausura a las 10:00 horas frente al edificio principal del Tecnológico.

El encuentro tiene como objetivo fortalecer el amor por los Símbolos Patrios y consolidar los valores cívicos entre los jóvenes, además de fomentar el trabajo en equipo y la responsabilidad social a través de la participación de las escoltas y bandas de guerra de los distintos planteles.

Autoridades educativas destacaron que la sede de este año refuerza el compromiso del TecNM Saltillo con la formación integral de los estudiantes y con la preservación de las tradiciones cívicas que fortalecen la identidad mexicana.