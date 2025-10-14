Arranca construcción de techumbre en primaria de Saltillo

La obra contempla una inversión de $2.7 millones de pesos y quedará concluida en un plazo de dos meses, según informó el director de Desarrollo Social

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio inicio a la construcción de una techumbre en la Escuela Primaria General Andrés S. Viesca, ubicada en la colonia Bellavista. Durante el evento, en el que también encabezó los honores a la bandera, el edil reiteró su compromiso con la educación, destacando el respaldo del gobierno estatal y municipal. Los más contentos con este arranque fueron padres de familia, maestros y alumnos. La obra contempla una inversión de $2.7 millones de pesos y se estima que quedará concluida en un plazo de dos meses, según informó el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres. Esta techumbre permitirá a las y los estudiantes realizar actividades físicas, cívicas y recreativas bajo mejores condiciones, sin preocuparse por el clima, como lo expresaron alumno de la institución y su padre orgulloso de este logro de toda la escuela