Arranca construcción de techumbre en primaria de Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio inicio a la construcción de una techumbre en la Escuela Primaria General Andrés S. Viesca, ubicada en la colonia Bellavista.
Durante el evento, en el que también encabezó los honores a la bandera, el edil reiteró su compromiso con la educación, destacando el respaldo del gobierno estatal y municipal. Los más contentos con este arranque fueron padres de familia, maestros y alumnos.
La obra contempla una inversión de $2.7 millones de pesos y se estima que quedará concluida en un plazo de dos meses, según informó el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres.
Esta techumbre permitirá a las y los estudiantes realizar actividades físicas, cívicas y recreativas bajo mejores condiciones, sin preocuparse por el clima, como lo expresaron alumno de la institución y su padre orgulloso de este logro de toda la escuela