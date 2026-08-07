Arranca construcción de nuevo Espacio DIF en colonia Morelos

El proyecto ganador de Participa Saltillo 2026 ofrecerá consultas médicas, atención psicológica y medicamentos gratuitos a las familias

El alcalde Javier Díaz González dio inicio a la construcción de un nuevo Espacio DIF en la colonia Morelos, proyecto que resultó ganador del programa Participa Saltillo 2026 gracias al voto de los habitantes del sector oriente.

El inmueble ofrecerá servicios médicos, atención psicológica y acceso gratuito a medicamentos del cuadro básico, en coordinación con Farmacias del Ahorro, con el objetivo de acercar la atención de salud a las familias de la zona.

Durante el arranque de la obra, el edil, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, destacó que este proyecto refleja el modelo de participación ciudadana impulsado por el municipio, ya que fueron los propios vecinos quienes propusieron y eligieron la construcción del consultorio.

La obra contempla una inversión superior al millón de pesos y contará con instalaciones diseñadas para brindar atención accesible y de calidad.

Como parte de la jornada, el DIF Saltillo llevó al sector la unidad móvil Amor en Movimiento, mediante la cual se ofrecieron consultas médicas, revisiones de la vista, atención dental, entrega de glucómetros, baumanómetros y aparatos auditivos de forma gratuita. Autoridades municipales señalaron que en la edición 2026 de Participa Saltillo se recibieron 239 propuestas y se registraron 5 mil 799 votos, reflejando el interés de la población por decidir el destino de los recursos públicos en beneficio de sus colonias.