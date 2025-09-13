Arranca con gran entusiasmo el Festival de la Manzana 2025

La plaza principal se llenó de vida con música, color y tradición, mientras productores locales ofrecían manzanas, sidras, conservas y pan artesanal

Con el tradicional corte de listón, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores dio inicio oficial al Festival de la Manzana 2025 en San Antonio de las Alazanas, municipio de Arteaga, Coahuila.

Este evento, considerado el más representativo de la región, espera atraer a más de 60 mil visitantes y generar una derrama económica superior a los 30 millones de pesos, consolidando su importancia como motor turístico y agrícola.

La plaza principal se llenó de vida con música, color y tradición, mientras productores locales ofrecían manzanas, sidras, conservas y pan artesanal.

La cartelera artística y cultural también arrancó, acompañada de la coronación de la Reina del Festival, la apertura del pabellón gastronómico y la instalación de juegos mecánicos.

Comerciantes reportaron alta afluencia desde temprano, con hoteles y accesos carreteros registrando movimiento constante.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó el valor del festival como símbolo de identidad comunitaria y esfuerzo colectivo. A lo largo de los próximos días, los asistentes disfrutarán de actividades como la Tracto Rodada, desfiles, rodeo, callejoneadas y presentaciones en el Teatro del Pueblo, en un ambiente que celebra la herencia agrícola y cultural de este Pueblo Mágico.