La iniciativa es encabezada por las voluntarias DIF, quienes convocaron a la ciudadanía a sumarse con donativos para la temporada invernal

DIF Torreón puso en marcha la campaña “Somos DIF, ¡Abriguemos Torreón!”, mediante la cual busca reunir cobijas y ropa invernal en buen estado para apoyar a las familias y personas en situación vulnerable durante la temporada de frío.

La iniciativa es encabezada por las voluntarias DIF, quienes convocaron a la ciudadanía a sumarse con donativos.

Como parte de esta campaña, se instalaron casitas de acopio en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Colegio Americano de Torreón, los fraccionamientos Las Villas, Las Acacias, El Cardenchal y La Vinícola, así como los colegios Montessori Viñedos, Montessori Mosed y Montessori Montaña.

También se reciben donaciones en Ciudad DIF, ubicada en Calzada de los Continentes número 500, en el fraccionamiento Las Etnias.

La presidenta honoraria de DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, invitó a las familias laguneras a participar en esta iniciativa y contribuir con ropa abrigadora y cobijas para quienes más lo necesitan.

El organismo agradeció la colaboración de las instituciones educativas y fraccionamientos que habilitaron espacios para facilitar la recepción de los donativos.