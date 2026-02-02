Arranca campaña “Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana”

El evento reunió a autoridades para refrendar el reconocimiento a la labor que realizan las Fuerzas Armadas en favor de la seguridad y la paz social en Coahuila

La mañana de este domingo se llevó a cabo el arranque de la campaña “Febrero, Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana” en la explanada del Auditorio del Parque Las Maravillas, en Saltillo, evento que reunió a autoridades civiles y militares para refrendar el reconocimiento a la labor que realizan las Fuerzas Armadas en favor de la seguridad y la paz social en Coahuila.

Coordinación entre Gobierno de Coahuila y Fuerzas Armadas

Durante el acto protocolario se destacó la coordinación interinstitucional entre el Gobierno del Estado y el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, misma que ha permitido fortalecer las acciones de seguridad, gobernabilidad y atención a la ciudadanía, consolidando a Coahuila como una de las entidades más seguras del país.

Objetivos de la campaña “Febrero, Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana”

Asimismo, se subrayó que esta campaña busca acercar a la sociedad a las Fuerzas Armadas, difundir su historia, misiones y trabajo cotidiano, y fortalecer la confianza ciudadana.

Representación del Gobierno del Estado en el evento

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, estuvo el secretario de Gobierno, Oscar Pimentel, quien reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado de continuar trabajando en equipo con las Fuerzas Armadas, bajo una visión de respeto institucional y coordinación permanente, en favor de la seguridad de las y los coahuilenses.

Actividades durante el mes de febrero en Parque Las Maravillas

Durante la jornada dominical se realizaron diversas actividades en la explanada del Parque Las Maravillas, las cuales continuarán a lo largo del mes para que la sociedad civil conozca de cerca el trabajo de las Fuerzas Armadas y de las distintas corporaciones de seguridad.