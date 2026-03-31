Arranca Aqua Ramos Semana Santa con 400 visitantes

Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, Aqua Ramos operará de lunes a domingo, a diferencia de su esquema regular.

El parque acuático Aqua Ramos se encuentra listo para recibir a turistas y familias durante el periodo vacacional de Semana Santa, tras iniciar su temporada 2026 con una asistencia cercana a 400 personas en su primer fin de operaciones, informó el director Arturo Ramírez Lira.

El funcionario detalló que, pese a las condiciones climáticas, el parque registró una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, con visitantes distribuidos en los dos turnos establecidos.

Acceso gratuito para visitantes

Indicó que, por instrucción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el acceso al parque se mantiene completamente gratuito, con el objetivo de ofrecer una opción recreativa accesible para las familias del municipio y visitantes.

Horarios especiales por Semana Santa

Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, Aqua Ramos operará de lunes a domingo, a diferencia de su esquema regular.

Los horarios estarán divididos en dos turnos: de 10:00 a 13:30 horas y de 14:00 a 18:00 horas.

Control de aforo y seguridad

El director explicó que el aforo permitido es de 150 personas por turno, aunque mediante un sistema de rotación se puede ampliar la cantidad de visitantes atendidos por día, manteniendo las condiciones de seguridad establecidas por Protección Civil.

Mejoras en infraestructura

El parque cuenta con trabajos de mantenimiento en áreas como toboganes, baños, palapas y cuartos de máquinas, con el objetivo de garantizar una experiencia segura para los asistentes.

Restricciones dentro del parque

Asimismo, se mantienen restricciones para el ingreso de bebidas alcohólicas, tabaco, objetos peligrosos y la realización de fogatas, al tratarse de un espacio familiar.

Parte de la oferta turística local

Autoridades municipales destacaron que Aqua Ramos forma parte de la oferta turística de la ciudad durante Semana Santa, junto con otros espacios recreativos y culturales.

Se prevé una mayor afluencia en los próximos días, conforme avance el periodo vacacional.