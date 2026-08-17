Aromatizante causa incendio en recámara en Vista Hermosa

El fuego consumió muebles y prendas de vestir dentro de la habitación, sin que se reportaran personas lesionadas en el lugar.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a un domicilio ubicado en la calle 29, entre Juan Navarro y Juan Navarro, en la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Saltillo, donde se registró un incendio la mañana de este sábado.

De acuerdo con las primeras investigaciones, un aromatizante que se encontraba sin producto al interior de uno de los cuartos se pudo haber sobrecalentado y ocasionado el incendio.

El fuego consumió parte de una recámara, además de muebles y ropa que se encontraban en el lugar, donde habitaba un joven.

Bomberos realizaron las labores para sofocar las llamas y evitar que se extendieran a otras áreas de la vivienda.

Una vez controlado el incendio, los elementos ventilaron el área y descartaron riesgos. No se reportaron personas lesionadas.