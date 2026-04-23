Armadora coreana busca expandirse en Coahuila pese a bajas ventas

El gerente de POSCO, Young Jin Lee, explicó que el proyecto se basa en la combinación de tecnología desarrollada en Corea del Sur con capacidad técnica mexicana

A pesar de la desaceleración en la demanda de vehículos eléctricos a nivel internacional, la empresa coreana POSCO International E-Mobility mantiene su operación en Ramos Arizpe y proyecta su crecimiento a largo plazo, con la meta de expandirse hacia el año 2030.

La planta, ubicada en el Parque Industrial Amistad Chuy María, se especializa en la fabricación de núcleos para motores eléctricos, considerados un componente clave en la industria de movilidad del futuro, los cuales son exportados principalmente hacia Estados Unidos.

El gerente de POSCO, Young Jin Lee, explicó que el proyecto en Coahuila se basa en la combinación de tecnología desarrollada en Corea del Sur con la capacidad técnica de la mano de obra mexicana, lo que ha permitido consolidar la operación local como parte de una estrategia global.

Señaló que actualmente la empresa cuenta con alrededor de 250 trabajadores, aunque prevé un crecimiento gradual en personal y producción conforme se recupere el mercado de autos eléctricos, afectado recientemente por factores externos, principalmente en Estados Unidos.

Indicó que la expansión no se limita a México, ya que POSCO también mantiene operaciones en países como Polonia e India, lo que forma parte de su estrategia de posicionamiento en Europa y otros mercados internacionales.

No obstante, reconoció que el ritmo de crecimiento previsto ha tenido ajustes ante el entorno económico global, por lo que en el corto plazo la prioridad es recuperar la capacidad de producción proyectada inicialmente.

El directivo destacó que, aunque la empresa se enfoca actualmente en la fabricación de núcleos para motores eléctricos, existe la posibilidad de ampliar sus procesos en el futuro hacia etapas adicionales de producción, conforme avance la consolidación del sector.

La permanencia y proyección de POSCO en Ramos Arizpe se da en un contexto donde otras empresas del sector han tenido que ajustar operaciones, lo que posiciona a la planta como un caso de continuidad y apuesta a largo plazo dentro de la industria automotriz en Coahuila.