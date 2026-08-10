Arma usada en multihomicidio de Saltillo entró ilegalmente

El secretario de Gobierno de Coahuila confirmó que el arma de Chad “N” ingresó ilegalmente a México sin ser detectada por autoridades

El arma de fuego que portaba Chad “N”, imputado por el multihomicidio ocurrido el pasado 4 de agosto en Saltillo, fue introducida ilegalmente a México y no pudo ser detectada por las autoridades durante su ingreso al país, confirmó el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González.

El funcionario señaló que, de acuerdo con la información disponible, el ciudadano estadounidense ingresó el arma de manera clandestina, pese a los mecanismos de coordinación que existen entre autoridades mexicanas y estadounidenses para combatir el tráfico ilegal en la frontera.

“Obviamente esta persona introdujo el arma de forma ilegal”, confirmó Pimentel González, quien agregó que el ingreso se realizó de manera subrepticia, por lo que el armamento no fue detectado por las autoridades responsables de las revisiones fronterizas.

Coahuila mantiene coordinación contra el tráfico de armas

El secretario de Gobierno indicó que Coahuila mantiene coordinación con autoridades aduanales y migratorias, así como con agencias estadounidenses, para combatir no solamente el tráfico de armas, sino también el traslado ilegal de drogas y personas a través de la frontera.

Reconoció, sin embargo, que los mecanismos de vigilancia no permiten impedir la totalidad de los cruces ilícitos, por lo que consideró necesario mantener las acciones preventivas y, cuando se comete un delito, garantizar una respuesta inmediata de las corporaciones.

El caso ha colocado nuevamente bajo atención el ingreso ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México, debido a que Chad “N” es ciudadano estadounidense y, de acuerdo con las autoridades estatales, contaba además con antecedentes de formación policial, circunstancia que implicaba conocimiento sobre el manejo de armas de fuego.

Chad “N” permanece bajo proceso penal en Coahuila

Pimentel González consideró que los propios hechos demuestran el nivel de riesgo que representaba el imputado, actualmente sujeto a proceso penal en Coahuila.

Chad “N” es acusado del ataque ocurrido el 4 de agosto en un domicilio de Saltillo, donde perdieron la vida Ana Laura Mora de León, Jaquelín Mora de León y Emanuel Montero, mientras otra integrante de la familia resultó gravemente lesionada.

Después de los hechos, el imputado huyó acompañado de su hijo menor de edad y fue localizado horas después en Piedras Negras, cuando se dirigía hacia la frontera con Texas. El niño fue rescatado y quedó bajo protección de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia.

Dentro de la causa penal 547/2026JEVF, Chad “N” enfrenta imputación por feminicidio y homicidio calificado y permanece bajo prisión preventiva mientras continúa el procedimiento judicial.