Arma bronca Tony Flores en Palaú y ‘charolea’

Por medio de una transmisión en vivo, Flores Guerra acusó a las autoridades municipales de estar interviniendo por medio de la policía

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En medio de una disputa entre simpatizantes priistas y del PT, el diputado Antonio Flores Guerra volvió al ojo del huracán… por enésima vez.

Al acudir supuestamente a rescatar a su gente en el poblado de Palaú, Tony Flores, quien en todo momento se ostentó como diputado ante los policías, intervino con su seguridad privada ante una disputa entre simpatizantes priistas y petistas.

Tony Flores acusa autoridades de intervenir

Por medio de una transmisión en vivo, Flores Guerra acusó a las autoridades municipales de estar interviniendo por medio de la policía.

Sin embargo, en todo momento se mostró hostil hacia los policías, a pesar de que señalaba que la agresión era en contra de su gente.

Los policías detuvieron a un presunto miembro de su seguridad y a otro hombre, pero Flores Guerra amenazó con ir a rescatarlo.

A pesar de ello, no hubo mayor saldo que los dos detenidos.