ARDEC y CTM preparan plataforma para agilizar beneficios sociales

Antonio Trejo, dirigente de Acción Revolucionaria Coahuila, informó que ARDEC y la CTM trabajan para agilizar el acceso a programas de asesoría jurídica

ARDEC y la CTM trabajan en el desarrollo de una aplicación para agilizar el acceso de trabajadores a programas de apoyo social y servicios de bajo costo, informó Antonio Trejo, dirigente de Acción Revolucionaria Coahuila.

La plataforma busca concentrar los beneficios que ambas organizaciones ofrecen actualmente mediante brigadas y mercaditos que recorren empresas y distintas regiones del estado.

“Estamos en el desarrollo de una aplicación para tener más rápido el servicio de todos los beneficios sociales”, explicó Trejo.

Organizaciones mantienen más de ocho programas activos

Actualmente, ARDEC y CTM mantienen más de ocho programas activos, entre ellos asesoría y acompañamiento jurídico gratuito, venta de tinacos, block, pintura, cemento e impermeabilizante a bajo costo, además de lentes con estudios gratuitos.

También se encuentran en preparación dispensarios médicos que serían instalados en coordinaciones y centrales de la CTM, además de programas de aparatos auditivos y apoyos ortopédicos.

Trejo explicó que estos servicios se complementan con los llamados mercaditos, donde se ofrecen productos de la canasta básica y artículos de limpieza a precios reducidos.

Ampliarán recorridos por empresas de Coahuila

Durante el segundo semestre se prevé ampliar los recorridos por empresas y regiones de Coahuila.

Entre las próximas visitas se contemplan plantas como Fujikura y Jaropamex, además de nuevos recorridos en las regiones Carbonífera y Norte.

El dirigente señaló que uno de los retos ha sido adaptar las brigadas a los horarios de operación de las empresas, principalmente durante los periodos de comida, para mantener contacto directo con los trabajadores sin interferir con las jornadas laborales.

Plataforma concentrará solicitudes de trabajadores

Trejo agregó que la aplicación también permitirá atender solicitudes que no necesariamente formen parte de los mercaditos, como gestiones de materiales para vivienda, servicios públicos o regularización de la tenencia de la tierra.

La intención es que los trabajadores puedan consultar desde una sola plataforma los beneficios disponibles y solicitar de manera más directa los apoyos que requieran.

ARDEC y CTM mantienen además esquemas de gestión mediante delegados, comités y coordinaciones, con los que reciben solicitudes de trabajadores y dan seguimiento a diferentes necesidades sociales.

Para ambas organizaciones, la aplicación representa el siguiente paso para ampliar el alcance de los programas que ya llevan directamente a los centros de trabajo y reducir el tiempo entre la solicitud y la atención de cada apoyo.