ARDEC concluye primer su primer año con 2,300 trámites activos

La Asociación Civil Acción Revolucionaria de Coahuila (ARDEC) cerrará su primer año de trabajo con la regularización de cuatro colonias y un total de 2 mil 300 trámites activos en distintos municipios del estado, resultado de gestiones enfocadas en vivienda, servicios y atención a sectores vulnerables, informó su presidente Antonio Trejo.

El dirigente detalló que tan solo en Saltillo se mantienen activos alrededor de 2 mil 300 trámites ciudadanos, mientras que en Ramos Arizpe se contabilizan cerca de 530, además de otros 200 en municipios como Arteaga, Parras y localidades de menor población.

Subrayó que el objetivo de la asociación ha sido dar seguimiento puntual a las gestiones para que se traduzcan en resultados concretos y no solo en oficios o solicitudes sin conclusión.

Trejo señaló que, como parte del balance anual, ARDEC logró la regularización de cuatro colonias y la entrega de 30 proyectos al director de Obras Públicas de Saltillo, con la intención de que sean considerados dentro del presupuesto del próximo año y generen impacto directo en las comunidades atendidas.

En el marco de este primer aniversario, la organización también desarrolla una agenda de cierre con 136 eventos programados en colonias, comunidades y ejidos de diversos municipios, enfocados en actividades sociales, posadas y de apoyo comunitario.

El presidente de ARDEC adelantó que en los próximos días se presentará un informe detallado a las personas que han confiado en la asociación, como parte del compromiso de transparencia y rendición de cuentas.