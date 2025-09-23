ARCA Continental impulsa reciclaje en Saltillo con Drive Thru

ARCA Continental inauguró la primera Estación de Reciclaje Drive Thru en el Biblioparque Norte de Saltillo, con el compromiso de cuidar el medio ambiente

Con el firme compromiso de promover la economía circular y el cuidado del medio ambiente, la empresa ARCA Continental inauguró la primera Estación de Reciclaje Drive Thru en el Biblioparque Norte de Saltillo, en coordinación con el Gobierno del Estado, el municipio de Saltillo y la empresa Pet Star.

Esta iniciativa busca fomentar entre la ciudadanía la correcta disposición de materiales reciclables como botellas PET, envases PEAD, aluminio, papel y cartón.

Durante el evento, el director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de ARCA Continental Región Noreste, Jesús Lucatero Díaz, destacó la estrecha colaboración con la administración del alcalde Javier Díaz González, y subrayó el valor ambiental y económico que representa el reciclaje para la región.

Añadió que esta es la primera estación de su tipo en Coahuila y adelantó que se instalarán al menos tres más en distintos puntos de la ciudad, incluida una próxima en el Biblioparque Sur.