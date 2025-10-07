Arca Continental impulsa la conservación ambiental con cisterna

Esta infraestructura, con capacidad para almacenar hasta 1,500 metros cúbicos de agua, permitirá optimizar el uso del recurso para el riego de viveros

Con la firme intención de fortalecer la seguridad hídrica y apoyar la restauración ambiental en Saltillo, Arca Continental, en conjunto con la organización Conservación de San Lorenzo A.C., inauguró una cisterna comunitaria en la reserva natural del Cañón de San Lorenzo.

Esta infraestructura, con capacidad para almacenar hasta 1,500 metros cúbicos de agua, permitirá optimizar el uso del recurso para el riego de viveros y la reforestación de miles de plantas en la zona.

Gracias a esta iniciativa, se podrán reforestar hasta 50,000 plantas al año, beneficiando directamente a unas 18,000 personas. El impacto también se extiende a la conservación de 2,500 hectáreas de bosque que albergan más de 2,000 especies de flora y fauna.

Además de su valor ecológico, el proyecto contribuirá a mejorar el aire y regular la temperatura en Saltillo, elementos clave para la calidad de vida en la región.

Durante el evento de inauguración, al que asistieron representantes de dependencias estatales y municipales, José Borda Noriega, director ejecutivo de Arca Continental México, destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso de la empresa con el medio ambiente y las comunidades. “Cuidar del entorno natural es también cuidar de las personas que lo habitan”.

Hasta la fecha, el sistema ya ha captado 265,000 litros de agua, que se están utilizando para impulsar las labores de reforestación, reafirmando así el compromiso de la empresa con una gestión hídrica sostenible.