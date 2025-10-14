Aranceles a México, culpa de deficiencias en seguridad: Jiménez

El gobernador de Coahuila, consideró que los aranceles impuestos a México por parte de EUA tienen su origen en las deficiencias en materia de seguridad

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, consideró que los aranceles impuestos a México por parte de Estados Unidos tienen su origen en las deficiencias en materia de seguridad, lo que, dijo, ha afectado la confianza y la competitividad del país ante sus socios comerciales.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el mandatario estatal subrayó que México juega un papel estratégico en la región norteamericana, ya que su participación es fundamental para que las empresas estadounidenses puedan competir frente al crecimiento de la industria china.

“Es imposible para las empresas de Estados Unidos ser competitivas sin la colaboración de México. Si no trabajamos juntos, difícilmente se podrá equilibrar la balanza frente a China”, señaló Jiménez Salinas.

El gobernador explicó que, para lograr igualdad de condiciones, Estados Unidos tendría que recurrir a subsidios y apoyos directos a sus empresas, lo cual, afirmó, va en contra de los principios del libre comercio, basados en la reducción de impuestos y la apertura económica.

Aun así, el mandatario se mostró optimista al asegurar que la relación comercial entre México y Estados Unidos puede llegar a un nuevo equilibrio si se atienden los temas que han generado tensiones.

“Hay que ajustar y apretar algunas cuerdas, pero con voluntad política y trabajo coordinado se puede avanzar”, expresó.

De acuerdo con fuentes empresariales consultadas durante el evento, el planteamiento del gobernador fue bien recibido, ya que coincidieron en que la seguridad y el estado de derecho son factores determinantes para atraer y mantener inversiones.

“Las empresas no sólo buscan infraestructura, también necesitan estabilidad y certeza. Si México garantiza seguridad, los aranceles y otras medidas se pueden reconsiderar”, opinó Rogelio García, empresario del sector automotriz en Ramos Arizpe.

Por su parte, una representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) destacó que el planteamiento de Jiménez Salinas “pone el dedo en la llaga” sobre un tema que ha sido pospuesto por varios años. “La falta de resultados en seguridad impacta directamente en la confianza internacional y eso se traduce en barreras comerciales”, comentó.

Jiménez Salinas también señaló que, a su juicio, los aranceles actuales son una reacción indirecta a la política de seguridad implementada durante el sexenio pasado, encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a la que calificó como una estrategia de “abrazos, no balazos”.

Finalmente, el gobernador reiteró que Coahuila continuará fortaleciendo su modelo de seguridad y su red de colaboración con la iniciativa privada, “porque la confianza, la inversión y el crecimiento económico se construyen sobre la base del orden y la paz”.