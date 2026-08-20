'Aquí Vamos Gratis' genera ahorro de 80.1 mdp a saltillenses

Puesto en marcha en 2025, opera con 35 unidades equipadas que benefician a una quinta parte de la población, como apoyo directo a la economía familiar

El programa de transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis” ha permitido a las familias de Saltillo reducir sus gastos de movilidad en alrededor de 80.1 millones de pesos, informó el alcalde Javier Díaz González.

El ahorro se ha generado a través de más de 5.9 millones de viajes realizados en las cuatro rutas troncales que conectan distintos sectores de la ciudad.

El edil destacó que este esquema, puesto en marcha el 1 de octubre de 2025 con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se ha consolidado como una alternativa para facilitar los traslados sin costo.

Actualmente funcionan los recorridos Norte-Sur, Sur-Norte, Oriente-Poniente y Poniente-Oriente, con una cobertura que permite que aproximadamente uno de cada cinco habitantes tenga alguna de estas rutas a una distancia que puede recorrer caminando.

El servicio opera con una flotilla de 35 unidades, cada una con capacidad para 77 pasajeros y equipada con aire acondicionado, conexión wifi y rampas para facilitar el acceso a personas con discapacidad.

Javier Díaz llamó a la ciudadanía a aprovechar este servicio, al considerar que además de facilitar la movilidad, representa un apoyo directo para la economía de los hogares saltillenses.