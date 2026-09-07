Aqua Ramos se acerca a los 25,000 visitantes durante 2026

El parque acuático municipal acumula 24 mil 975 ingresos en 2026 y mantendrá sus actividades durante las próximas semanas antes de cerrar en octubre

Aqua Ramos está por alcanzar los 25 mil visitantes durante la temporada 2026, luego de registrar 24 mil 975 ingresos desde que inició operaciones en marzo.

El parque acuático municipal continuará abierto durante las próximas semanas y tiene previsto concluir su temporada en octubre, aunque la fecha exacta de cierre será anunciada posteriormente.

La afluencia acumulada refleja la demanda de espacios recreativos dentro del municipio, principalmente durante fines de semana, vacaciones y periodos de mayor tiempo libre para niñas, niños y jóvenes.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el parque se ha convertido en una alternativa para que las familias puedan pasar un día de convivencia sin salir de Ramos Arizpe.

“Casi 25 mil visitantes nos hablan de miles de momentos de convivencia, de niños disfrutando sus vacaciones y de familias que encontraron aquí una opción para compartir su tiempo”, expresó.

Aqua Ramos inició actividades en marzo y entra ahora en la recta final de su temporada anual.

Gutiérrez Merino indicó que todavía quedan varias semanas para que las familias utilicen las instalaciones antes del cierre previsto para octubre.

“Todavía hay tiempo para disfrutar Aqua Ramos. Queremos que las familias sigan aprovechando este espacio durante las próximas semanas”, señaló.

Una vez concluida la temporada, el municipio realizará un balance de afluencia y operación para definir ajustes o mejoras rumbo al siguiente año.