 Aqua Ramos cierra temporada con casi 30,000 visitantes

El parque acuático permanecerá cerrado a partir del 16 de octubre debido a la temporada de frío. Sus instalaciones volverán a abrir al público en marzo

Después de recibir cerca de 30 mil visitantes durante poco más de seis meses de operación, el parque acuático Aqua Ramos concluirá este jueves su temporada 2026 y cerrará sus instalaciones a partir del viernes 16 de octubre, informó el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe.

El parque, que inició actividades el pasado 28 de marzo, suspenderá el servicio al público ante la llegada de las temporadas de otoño e invierno, cuando las condiciones climáticas reducen la demanda de este tipo de espacios recreativos.

De acuerdo con la administración municipal encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, las instalaciones volverán a recibir visitantes en marzo de 2027, aunque todavía no se ha dado a conocer una fecha específica para su reapertura.

Durante el periodo comprendido entre el 28 de marzo y el 15 de octubre, Aqua Ramos registró una afluencia cercana a las 30 mil personas, entre habitantes del municipio y visitantes de la región Sureste de Coahuila.

La cifra representa un promedio aproximado de 148 visitantes por día calendario durante los 202 días que comprendió la temporada, aunque el Gobierno municipal no precisó cuántos días estuvo abierto el parque ni cómo se distribuyó la asistencia entre los distintos meses.

Las autoridades municipales señalaron que el espacio funcionó como una alternativa de recreación y convivencia familiar durante los meses de mayor temperatura, al ofrecer instalaciones acuáticas para el esparcimiento de la población.

Con el cierre de la temporada, Aqua Ramos permanecerá sin actividades para el público durante los próximos meses, mientras se prepara su reapertura programada para marzo de 2027.