Apuesta entre alcaldes beneficia a primaria de Saltillo

El beneficio principal consistió en la donación de 10 computadoras, equipo que contribuirá a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes

Una apuesta entre los alcaldes de Saltillo y Ramos Arizpe se tradujo en beneficios directos para la comunidad educativa de la escuela primaria Javier López del Bosque, ubicada en la colonia Hacienda Narro.

Tras el resultado de un partido de futbol en el que resultó ganador el equipo de Saltillo, se concretó la entrega de apoyos para este plantel como parte del acuerdo entre ambas autoridades municipales.

El beneficio principal consistió en la donación de 10 computadoras, equipo que contribuirá a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y mejorar sus herramientas tecnológicas dentro del aula.

La escuela fue elegida para recibir este apoyo, destacando su papel en la comunidad y la necesidad de reforzar su infraestructura educativa en esta zona de la ciudad.

Además de la entrega de equipo, se llevó a cabo un festejo por el Día del Niño en el que se repartieron dulces, bolos y juguetes a los alumnos.

En este evento también participó la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, y su representante, José Luis López Cepeda, quien agradeció los apoyos recibidos y destacó que la institución se ha consolidado como un importante espacio educativo en este sector de Saltillo.