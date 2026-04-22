Aprueban donación de terrenos para el IMSS en Saltillo y Monclova

Este espacio se destinará a la construcción de un almacén que fortalecerá el suministro y distribución de medicamentos.

En una reciente sesión del pleno del Poder Legislativo, se validó la donación de tres predios en Saltillo y Monclova al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta acción permitirá la construcción de un centro de almacenamiento de medicamentos y dos guarderías.Una de las solicitudes se presento por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

Se menciono por la diputada Beatriz Fraustro que se autorizó la enajenación gratuita de un inmueble de cinco hectáreas, identificado como polígono 2 del lote conocido como “El Jagüey y Escobedo”.

Este espacio se destinará a la construcción de un almacén que fortalecerá el suministro y distribución de medicamentos en beneficio de la población coahuilense. La desincorporación del predio se formalizó mediante el Decreto número 317, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de diciembre de 2025.

Asimismo, se aprobaron dos dictámenes para la donación de terrenos en Monclova. Uno de estos terrenos, con más de 2 mil metros cuadrados, se localiza en la colonia Tierra y Libertad, donde se edificará un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS.

Este centro tiene como objetivo mejorar la red de cuidados para niños desde los 43 días de nacidos hasta los 4 años, ofreciendo un modelo que integra atención, educación temprana y desarrollo cognitivo.