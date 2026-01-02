Aprueba juzgado la subasta de AHMSA y su filial MINOSA

La jueza Ruth Haggi Huerta García expuso que este mecanismo jurídico contribuye a la estabilidad económica y social de la región Centro de Coahuila

La jueza federal Ruth Haggi Huerta autorizó la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (MINOSA) como una sola unidad productiva, con la finalidad de preservar ambas empresas y mantener su operación industrial.

La resolución se inscribe dentro de los concursos mercantiles radicados en los expedientes 19/2023 y 77/2022, que corresponden a la siderúrgica con sede en Monclova y a la empresa minera con presencia en la Región Carbonífera de Coahuila.

De acuerdo con el acuerdo emitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, el proceso de subasta fue autorizado para salvaguardar un interés colectivo superior, privilegiando la continuidad de las actividades productivas frente a la venta aislada de activos estratégicos.

El documento, fechado el último día del año, señala que la enajenación como unidad productiva permite conservar la capacidad económica de generación de bienes, además de los beneficios sociales asociados al mantenimiento de empleos directos e indirectos.

La jueza Ruth Haggi Huerta García expuso que este mecanismo jurídico contribuye a la estabilidad económica y social de la región Centro de Coahuila, cuya dinámica depende en gran medida de la industria siderúrgica desde hace décadas.

Una versión simplificada del acuerdo fue difundida por el tribunal federal y posteriormente compartida por el senador Luis Fernando Salazar, quien preside la comisión de vigilancia del proceso y de la subasta de AHMSA.

En el resolutivo se establece que la decisión se apega a lo dispuesto en la Ley de Concursos Mercantiles, observando los principios de trascendencia, economía procesal, celeridad, publicidad y buena fe.

Asimismo, se informó que fueron ajustadas la propuesta de venta y las bases del procedimiento, con el propósito de ofrecer mayor seguridad jurídica a los posibles interesados en participar en la subasta.

El Juzgado Segundo de Distrito precisó que se implementó un esquema de “piso parejo”, con el fin de garantizar que todos los postores concurran en igualdad de condiciones durante el proceso.

Con ello se busca alentar una mayor participación de inversionistas nacionales y extranjeros, interesados en adquirir el complejo industrial de manera integral y no mediante su fragmentación.

Audiencia pública y condiciones del proceso

La audiencia pública para la recepción de posturas fue fijada para el 30 de enero de 2026, a las 10:00 horas, en el auditorio del edificio sede del Poder Judicial de la Federación.

El recinto se ubica en Avenida Revolución número 1508, colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, conforme a lo estipulado en el acuerdo judicial.

El tribunal informó que el aforo máximo del auditorio es de 98 personas, por lo que el acceso a la audiencia será parcialmente restringido, en los términos definidos por la autoridad judicial.

La resolución cuenta con firma electrónica de la licenciada Ruth Haggi Huerta García, jueza Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con jurisdicción en toda la República Mexicana.

El acuerdo representa un avance relevante para los trabajadores, al establecer una ruta jurídica definida dentro del proceso que enfrentan AHMSA y MINOSA para una eventual reactivación productiva.

En el ámbito regional, la autorización de la subasta como unidad productiva es considerada una alternativa para conservar la infraestructura industrial y la vocación siderúrgica de Monclova.

El procedimiento de subasta también permitiría atender la deuda laboral con alrededor de 12 mil extrabajadores, quienes acumulan más de tres años sin recibir salarios, ahorros, aguinaldos, liquidaciones y otras prestaciones.

La expectativa es que el esquema legal aprobado facilite la llegada de capital suficiente para reactivar la siderúrgica, recuperar fuentes de empleo y brindar, en la medida de lo posible, certidumbre a trabajadores y proveedores.