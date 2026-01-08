Aprueba jueza posponer la venta de AHMSA; buscan certeza jurídica

La autoridad determinó que la ampliación del plazo no sería automática ni irrestricta, al considerar la relevancia económica, social y laboral del proceso

El Juzgado Segundo de Concursos Mercantiles concedió una prórroga de 30 días al síndico para continuar con la venta de ambas empresas, pero impuso condiciones estrictas, plazos obligatorios y posibles sanciones económicas por incumplimiento.

Grupo Ónix, Business and Legal Services, representante legal de diversos acreedores de AHMSA informó lo anterior y precisó la situación del proceso de quiebra de la siderúrgica.

Según el acuerdo judicial emitido el 6 de enero de 2026, la autoridad determinó que la ampliación del plazo no sería automática ni irrestricta, al considerar la relevancia económica, social y laboral del proceso concursal.

Héctor Manuel Garza Martínez, CEO de Grupo Ónix, indicó que la resolución establece que el síndico deberá cumplir una serie de requerimientos específicos para dar continuidad al procedimiento de enajenación de AHMSA y MINOSA como unidad productiva.

Entre las primeras obligaciones, el Juzgado ordenó presentar, en un plazo máximo de tres días, un calendario detallado del procedimiento de venta, incluyendo fechas de convocatoria y ajustes derivados de la prórroga otorgada.

Asimismo, dijo que se instruyó al síndico a exhibir dentro del plazo concedido las bases definitivas de la subasta, las cuales deberán apegarse a los criterios de equidad y “piso parejo” previamente fijados por la jueza.

El acuerdo judicial también establece la obligación de realizar la difusión pública del acuerdo mediante redes sociales oficiales, debiendo acreditar ante el Juzgado el cumplimiento de esta medida.

Otra de las disposiciones relevantes es la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, a la que se otorgó un plazo de 15 días naturales para emitir su opinión respecto a los créditos laborales reconocidos.

La autoridad judicial advirtió que el incumplimiento de cualquiera de los requerimientos impuestos puede derivar en la aplicación de una multa de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización al síndico.

Dicha sanción está prevista en la Ley de Concursos Mercantiles y no excluye la posibilidad de que se impongan otras consecuencias procesales dentro del expediente concursal.

En este contexto, la audiencia de subasta de AHMSA y MINOSA no fue cancelada, aunque su realización quedó condicionada al cumplimiento íntegro de las obligaciones fijadas en el acuerdo.

El Juzgado precisó que, de no atenderse los requerimientos, el proceso de subasta podría enfrentar nuevos retrasos o incluso ser objeto de cuestionamientos legales posteriores.

Buscan certeza jurídica en la venta de AHMSA

Abogados especializados en materia concursal señalaron que la decisión judicial busca evitar una venta apresurada o vulnerable a futuras impugnaciones por parte de interesados o acreedores.

Indicaron que el Juzgado priorizó la certeza jurídica del procedimiento, aun cuando ello implique un ajuste en los tiempos originalmente previstos para la subasta.

Destacaron que el establecimiento de plazos claros y medidas de apremio pretende garantizar transparencia, equidad entre participantes y protección de los derechos laborales.

Subrayaron que la participación de PROFEDET resulta clave para dar mayor solidez al reconocimiento y atención de los créditos laborales dentro del concurso mercantil.

Finalmente, señalaron que el cumplimiento puntual de las condiciones impuestas será determinante para que la venta de AHMSA y MINOSA avance sin riesgos legales adicionales.

Fechas que deberán cumplirse

El 9 de enero aproximadamente el síndico tendrá que proporcionar el Calendario del procedimiento. Acreditar también su difusión en redes.

El 21 de enero tentativamente deberá obtener la opinión de PROFEDET.

Para los primeros días de febrero deberá entregar las bases definitivas de subasta en el plazo concedido.

Cabe aclarar que la audiencia de subasta fijada para el 30 de enero podría realizarse pero se declarará nula para la venta de la cúrcuma la prórroga aprobada.