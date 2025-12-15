Aprueba ciudadanía informe del alcalde de Parras de la Fuente

El presidente municipal afirmó que se muestran satisfechos por el regreso de inversiones superiores a los $1,200 millones de pesos

Al rendir su Primer Informe de Resultados, el alcalde de Parras, Fernando Orozco Lara, destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas como un factor clave para el desarrollo del municipio, al subrayar que, después de más de 30 años, las inversiones regresaron y hoy las familias viven en mejores condiciones y con mayor certidumbre.

En representación del mandatario estatal, el subsecretario de Gobierno y Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales, afirmó que Parras muestra una nueva cara de crecimiento, orden e inversiones, y reiteró el apoyo del Gobierno del Estado para que el municipio continúe avanzando con rumbo firme.

En materia de desarrollo económico, Orozco Lara informó la llegada de inversiones superiores a los mil 249 millones de pesos, que generarán más de 5 mil 500 empleos directos e indirectos, con la instalación y expansión de empresas como Artistic Milliners en alianza con Cone Denim, Daimay, Banorte y diversas franquicias.

En seguridad, reiteró que la tranquilidad de las familias es prioridad, con acciones basadas en prevención, proximidad e inteligencia, la modernización del sistema de videovigilancia, el fortalecimiento del parque vehicular y la participación comunitaria mediante grupos ciudadanos, así como la operación de la Policía Violeta y Puntos Violeta para la protección de las mujeres.

El edil también resaltó un crecimiento equilibrado a través de obras de infraestructura, con una inversión de 41.5 millones de pesos en pavimentación, recarpeteo, caminos, alumbrado, drenaje, espacios deportivos y programas de mejora urbana, además de acciones en ejidos para fortalecer caminos rurales, abasto de agua y apoyos productivos. En el ámbito social, destacó el fortalecimiento del DIF Municipal, la ampliación de servicios de salud y asistencia alimentaria, así como el avance en el suministro de agua potable 24/7 en la cabecera municipal.

Finalmente, tras esta dinámica de informar a la ciudadanía sobre el trabajo realizado durante el año, se realizó un sondeo entre los asistentes, en el que la mayoría aprobó el desempeño de Fernando Orozco Lara, reflejando el respaldo ciudadano a su administración y al rumbo que ha tomado el municipio.