Aprovechan conectividad aérea de Saltillo para viajar en Navidad

En la temporada de Navidad y con la proximidad del inicio de año, un número creciente de pasajeros ha utilizado la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe de Saltillo para desplazarse hacia distintos destinos nacionales, optimizando tiempos de viaje y evitando traslados por carretera en fechas de alta movilidad.

Usuarios consultados señalaron que los servicios aéreos locales han sido clave para reunirse con familiares y allegados durante estas fechas especiales.

En particular, los vuelos operados por Aerus con destino al Aeropuerto Internacional de Monterrey (MTY) Mariano Escobedo han sido utilizados tanto por viajeros que permanecen en el noreste como por quienes buscan enlaces hacia otros puntos del país.

De igual forma, los enlaces de Viva hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el área metropolitana de la Ciudad de México han mostrado una demanda significativa, ya que ofrecen una alternativa directa para quienes planean pasar la Navidad o la Nochebuena en la capital del país o continuar viaje hacia otras entidades.

Para esta semana de Navidad, las rutas programadas desde Saltillo mantienen salidas regulares hacia ambas ciudades, con frecuencias diarias según las operaciones habituales de Aerus y Viva Aerobus, lo que permite a los viajeros ajustar sus itinerarios en función de las celebraciones familiares.

Estas conexiones son especialmente valoradas en fechas como 24 y 25 de diciembre, cuando la movilidad terrestre tiende a complicarse por condiciones climáticas y tráfico elevado.

De cara a la semana de Año Nuevo, las aerolíneas han confirmado la continuidad de sus operaciones con horarios programados tanto hacia Monterrey como al área de la Ciudad de México, facilitando desplazamientos de regreso tras las festividades o viajes previos al 31 de diciembre.

Se recomienda a los pasajeros consultar los horarios específicos con las aerolíneas y llegar con anticipación a las instalaciones del aeropuerto para completar sus procesos de abordaje sin contratiempos, dado el incremento generalizado de usuarios en estas fechas.

La presencia de estas rutas y la demanda observada reflejan la importancia del aeropuerto de Saltillo como un punto estratégico de conexión aérea regional durante las principales temporadas vacacionales del año.