Las oficinas de Recaudación de Rentas al sur de Saltillo registraron gran afluencia de contribuyentes, pese a las bajas temperaturas y largas filas, este lunes

El día de asueto fue aprovechado por numerosos automovilistas de Saltillo para ponerse al corriente con sus obligaciones vehiculares y beneficiarse de las promociones del Buen Fin en el pago de placas, licencias y otros derechos.

Durante un recorrido por las oficinas de Recaudación de Rentas, ubicadas al sur de la ciudad, en la nueva Valera, encontramos una importante concentración de ciudadanos que acudieron a realizar sus trámites.

A pesar de las bajas temperaturas y de las largas filas, los contribuyentes señalaron que los descuentos resultan atractivos y representan una buena oportunidad para regularizar su situación.

Aprovechan día de descanso para realizar trámites

Algunos aprovecharon que no tenían que acudir a trabajar para dedicar varias horas a completar sus pagos y gestiones pendientes.

Entre los ciudadanos prevaleció la idea de que es mejor invertir un día de descanso, incluso con frío y tiempo de espera, que dejar crecer los adeudos durante el resto del año.

Por ello, las promociones de esta temporada se convirtieron en un incentivo para aprovechar los beneficios y evitar futuras preocupaciones por obligaciones vehiculares pendientes.