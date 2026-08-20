Aprehenden a Lizbeth “N” por violencia contra animales

La Fiscalía de Coahuila detuvo a Lizbeth “N” por su probable participación en hechos relacionados con violencia contra seres sintientes

La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión contra Lizbeth “N”, por su probable participación en hechos relacionados con violencia contra seres sintientes. El mandamiento judicial fue emitido por un Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Monclova.

La Fiscalía informó este lunes que la orden deriva de investigaciones realizadas por la Agencia de Investigación Criminal, Región Centro-Desierto. La indagatoria corresponde a hechos que pudieran constituir un delito relacionado con los derechos de los seres sintientes a una vida libre de violencia.

La conducta investigada está contemplada dentro de la legislación vigente del Estado de Coahuila, informó la autoridad estatal mediante un comunicado. La Agencia de Investigación Criminal continuará realizando las acciones necesarias para dar cumplimiento al mandamiento judicial emitido por la autoridad jurisdiccional.

Orden judicial deriva de investigación

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, las investigaciones fueron desarrolladas a partir de hechos considerados posiblemente constitutivos de un delito. La autoridad ministerial no proporcionó mayores detalles sobre los hechos específicos atribuidos a Lizbeth “N”, ni precisó cuándo ocurrieron.

Tampoco informó públicamente la identidad de los seres sintientes presuntamente afectados, por lo que esos aspectos permanecen sujetos al desarrollo de la investigación. La orden de aprehensión representa una determinación judicial para que la persona señalada sea localizada y puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

La Fiscalía señaló que las diligencias serán realizadas conforme a derecho y en coordinación permanente con el Ministerio Público. El caso se suma a investigaciones recientes relacionadas con la protección de animales en Monclova y la aplicación de disposiciones contra el maltrato.

En marzo pasado, autoridades municipales de Monclova reportaron la intervención en un caso de presunto abuso contra una perrita, ocurrido en la colonia Petrolera. Además, el municipio mantiene acciones de adopción y protección animal mediante el Centro de Bienestar Animal, que resguarda perros y gatos en situación vulnerable.

Fiscalía refrenda compromiso con la protección animal

La Fiscalía General del Estado sostuvo que mantendrá las investigaciones relacionadas con hechos que atenten contra la integridad y el trato digno de los seres sintientes. La dependencia afirmó que las acciones emprendidas buscan hacer cumplir las disposiciones legales vigentes en materia de protección y bienestar de los animales.

En este caso, la Agencia de Investigación Criminal deberá ejecutar la orden de aprehensión y continuar con las actuaciones correspondientes dentro del procedimiento penal. La autoridad estatal recordó que toda persona señalada como probable responsable debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia definitiva.

La presunción de inocencia permanecerá vigente hasta que un órgano jurisdiccional competente determine, mediante sentencia, si existe responsabilidad penal. La Fiscalía reiteró que la investigación se desarrolla bajo los procedimientos establecidos por la legislación y con intervención de las autoridades judiciales correspondientes.

La investigación permanecerá bajo conducción del Ministerio Público, mientras la persona señalada conserva sus derechos procesales y la presunción de inocencia establecida legalmente.