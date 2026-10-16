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Apoyan economía de 120,000 familias de Torreón con huevo y leche

Por: Christyan Estrada

15 Octubre 2026, 17:31

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El programa alimentario busca reducir el gasto familiar y mejorar la calidad de vida de los hogares en puntos vulnerables

Apoyan economía de 120,000 familias de Torreón con huevo y leche

El alcalde Miguel Riquelme, acompañado del senador Gabriel Elizondo Pérez, encabezó la entrega del programa alimentario de huevo y leche en la colonia Magdalenas, con el que se beneficiará a 120,000 familias de Torreón.

El edil destacó que estos apoyos contribuyen a la economía de los hogares al facilitar el acceso a productos básicos. Señaló que las acciones se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez y adelantó que llegarán nuevos programas de apoyo.

Además, anunció acciones de mantenimiento vial mediante máquinas micropavimentadoras, así como trabajos para atender necesidades de pavimentación, agua, drenaje y rehabilitación de espacios públicos.

Riquelme reiteró que el trabajo coordinado entre el municipio y el Gobierno del Estado busca fortalecer los servicios públicos, la seguridad y las oportunidades de desarrollo para las familias torreonenses.

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