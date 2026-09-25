Apoyan a universitarios de Torreón con estímulos económicos

Estudiantes de Torreón recibieron apoyos económicos para cubrir gastos escolares mediante el programa estatal “Jóvenes pa’ Delante 2026”.

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Estudiantes universitarios de Torreón recibieron estímulos económicos del programa estatal “Jóvenes pa’ Delante 2026”, que destina alrededor de 2.4 millones de pesos para La Laguna.

El recurso puede ser utilizado por los beneficiarios para cubrir gastos como inscripción, transporte y material escolar.

Durante la entrega, el alcalde Miguel Riquelme destacó que mantener a los jóvenes estudiando y generar oportunidades laborales en la región requiere, además de apoyos económicos, condiciones de seguridad y crecimiento.

Señaló que Torreón cuenta con universidades que contribuyen a la formación de profesionistas y a la competitividad de Coahuila, por lo que llamó a los estudiantes a aprovechar las oportunidades de preparación que existen en la entidad.

Riquelme también sostuvo que la seguridad es un factor relacionado con la llegada de inversiones y la generación de empleos, y afirmó que uno de los objetivos es que los jóvenes puedan desarrollarse profesionalmente sin tener que salir de la región.

En el evento participó el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, así como Jorge Alberto Piñones Arzuaga, coordinador general de Mejora Coahuila, entre otros funcionarios.