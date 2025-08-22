Apoyan a familia de bajos recursos con traslado en ambulancia

Mónica y su familia recibieron apoyo de Néstor Calvillo para trasladar en ambulancia a Angie y su bebé, debido a su situación económica en Saltillo

La señora Mónica y su familia recibieron el apoyo del licenciado Néstor Calvillo para lograr el traslado de la joven Angie y su bebé, quienes requerían ser movilizados en ambulancia, pero debido a su situación económica no podían cubrir el costo total.

De acuerdo con lo señalado, el traslado se realizó con la unidad de EMS (Emergencias Médicas Saltillo), quienes actuaron de inmediato para atender el caso.

El costo del servicio superaba los 4 mil pesos debido al uso de la incubadora; sin embargo, gracias a la gestión de Néstor Calvillo, la familia solo tuvo que cubrir mil pesos.

La señora Mónica expresó su agradecimiento y aseguró que este apoyo significó un gran alivio para ella y sus seres queridos.

“De corazón le agradezco al licenciado Néstor Calvillo por ayudarnos, porque nosotros no teníamos manera de pagar la ambulancia. Gracias a él mi hija y mi nieto pudieron llegar seguros, y eso para mí no tiene precio”, señaló visiblemente conmovida.

Asimismo, reiteró que acciones como estas les devuelven la esperanza en momentos complicados y pidió a la ciudadanía valorar y reconocer a quienes tienden la mano a las familias más necesitadas.

Por su parte, el licenciado Néstor Calvillo manifestó sentirse satisfecho por haber colaborado en esta causa.

“Me siento muy feliz de haber apoyado a la señora Mónica y a su familia.

Cuando uno tiene la oportunidad de ayudar, creo que es una obligación moral hacerlo.

Lo más importante era garantizar el bienestar de Angie y de su bebé, y me alegra saber que ahora ya se encuentran a salvo”, expresó.

El gesto fue recibido con gratitud por la familia, quienes aseguraron que este apoyo marcó una diferencia significativa en un momento de dificultad.