Apoya sector gasero inspecciones federales para prevenir robos

El empresario señaló que las revisiones realizadas durante las últimas dos semanas permiten comprobar que las operaciones comerciales tengan respaldo

Las inspecciones federales a estaciones de carburación de gas LP son necesarias para detectar irregularidades, verificar la procedencia del combustible y proteger a los consumidores, afirmó Gerardo Oyervides Rodríguez, empresario y comerciante del sector de combustibles. Consideró que los operativos de la Secretaría de Energía (Sener), con apoyo de la Guardia Nacional, ayudan a ordenar la actividad y exigir que los establecimientos cumplan las disposiciones legales.

El empresario señaló que las revisiones realizadas durante las últimas dos semanas permiten comprobar que las operaciones comerciales tengan respaldo documental y que los negocios mantengan condiciones adecuadas para prestar el servicio. Sostuvo que estas acciones deben ser recibidas favorablemente por quienes trabajan conforme a la ley, pues contribuyen a identificar prácticas irregulares y evitar que afecten al conjunto del sector.

Explicó que los inspectores pueden solicitar facturas de compra, verificar los proveedores, revisar las cantidades adquiridas y cotejar los inventarios de cada establecimiento. Con estas comprobaciones, las autoridades pueden determinar si el combustible comercializado cuenta con documentación legítima y si las operaciones cumplen con los requisitos correspondientes.

Revisiones buscan frenar el huachicol y proteger a consumidores

Oyervides Rodríguez comparó los operativos de la Sener con las verificaciones que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en las estaciones de gasolina. Afirmó que ambas labores de vigilancia ayudan a corregir incumplimientos y ofrecen mayores garantías a los usuarios sobre los productos que adquieren y las condiciones en que reciben el servicio.

“No se vale que existan gasolineras o gaseras que practiquen o hagan malas prácticas con el llamado huachicol”, expresó al respaldar las inspecciones. Consideró que los consumidores deben recibir exactamente el producto por el que pagan y contar con la certeza de que las empresas operan dentro del marco legal.

El empresario sostuvo que la presencia de inspectores y elementos de la Guardia Nacional en las estaciones no debe generar alarma entre los clientes. Explicó que se trata de procedimientos de revisión para comprobar el cumplimiento de las obligaciones administrativas y comerciales, así como las condiciones de operación de los establecimientos.

Añadió que las inspecciones deben permitir distinguir a las empresas que cumplen sus obligaciones de aquellas que presentan irregularidades. Por ello, consideró importante que las autoridades actúen cuando encuentren deficiencias y eviten que los negocios que trabajan conforme a las normas resulten perjudicados por las prácticas de otros participantes del mercado.

Exige publicar resultados y corregir deficiencias operativas

El representante del sector de combustibles consideró que las autoridades deben ir más allá de las revisiones y dar a conocer los resultados de sus intervenciones. Propuso que, cuando existan elementos para presumir la comisión de delitos, se integren las investigaciones correspondientes y se informe públicamente sobre los incumplimientos acreditados.

Señaló que la información permitiría a los consumidores conocer qué establecimientos cumplen las disposiciones y cuáles enfrentan señalamientos sustentados por las autoridades. También contribuiría a que los clientes elijan dónde adquirir gas LP con mayores elementos para valorar las condiciones de seguridad y legalidad del servicio.

Oyervides Rodríguez advirtió que las deficiencias no se limitan a la documentación comercial, pues también pueden presentarse en las unidades de reparto y los equipos utilizados para suministrar el combustible. Mencionó camiones con llantas desgastadas, fallas mecánicas y problemas en los frenos, condiciones que pueden provocar accidentes y poner en riesgo a operadores y ciudadanos.

Explicó que las empresas deben destinar recursos al mantenimiento de las pipas, la renovación de sus unidades y la capacitación del personal. También deben proporcionar equipo de protección, calzado, guantes y herramientas adecuadas para que los trabajadores realicen sus actividades en condiciones seguras.

Aclara que las fundas de dispensarios protegen los equipos

El empresario también explicó que algunas estaciones colocan cubiertas sobre los dispensarios cuando se presentan lluvias o condiciones climatológicas adversas. Indicó que estos dispositivos sirven para proteger los equipos de suministro, cuyo costo estimó entre 10 mil y 20 mil dólares, y aclaró que su colocación no debe utilizarse para ocultar los precios de venta.

Aseguró que las tarifas deben permanecer visibles para los consumidores y que los establecimientos están obligados a respetar los precios aplicables. Durante la entrevista mencionó una cifra de 11.14 pesos, aunque no especificó la unidad de medida ni el periodo exacto de vigencia del precio referido.

Finalmente, Oyervides Rodríguez reiteró su respaldo a las inspecciones federales y señaló que la vigilancia debe acompañarse de resultados transparentes y medidas correctivas. Sostuvo que el objetivo debe ser garantizar la legalidad de las operaciones, mejorar la seguridad de las instalaciones y ofrecer a la población un servicio confiable.