 Apoya el PVEM propuesta de Javier Díaz para reubicar recicladoras

“Esa propuesta no es mía, quiero dejarlo muy claro, es del señor alcalde de Saltillo, Javier Díaz. La veo muy bien y la aplaudo”.

Al hablar sobre los constantes incendios de este tipo de complejos en los que se acumulan toneladas de material flamable, dijo que se deben revisar los funcionamientos de este tipo de centros de reciclaje.

“A lo mejor de origen cuando se instalaron no había nada. Bueno, ya lo hay, ya les llegó la mancha urbana. Por eso son las licencias de funcionamiento y los usos de suelo. Yo le puedo asegurar que cualquier recicladora que esté ahí, y le chequen el uso de suelo, no va a ser compatible, porque ya va a ser habitacional, ya va a ser comercial… Inclusive aunque fuera industrial, no debieran estar ahí porque los ponen en peligro”.