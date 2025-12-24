Apoya DIF Ramos Arizpe a 300 madres con 'Bienvenido a Ramos'

El programa está dirigido a bebés nacidos en Ramos Arizpe o Saltillo, siempre que al menos uno de los padres tenga residencia en el municipio

Durante 2025, el programa “Bienvenido a Ramos” benefició a más de 300 mujeres y sus recién nacidos en el municipio de Ramos Arizpe, al brindar apoyo directo a familias en los primeros días de vida de sus hijos, informó Gustavo Martínez, director del DIF Ramos Arizpe.

El funcionario explicó que el programa está dirigido a bebés nacidos en Ramos Arizpe o Saltillo, siempre que al menos uno de los padres tenga residencia en el municipio.

Los requisitos para acceder al apoyo son presentar identificación oficial, acta de nacimiento o registro del recién nacido y un documento del hospital que acredite el nacimiento.

Cada beneficiaria recibe un kit para recién nacido, que incluye bañera, artículos de higiene personal, toalla, pañales, toallitas húmedas y una cobija, con el objetivo de apoyar a las familias en esta etapa inicial y cubrir necesidades básicas del bebé.

Martínez señaló que el programa no se limita a la entrega del apoyo inicial, ya que el DIF da seguimiento a las familias mediante llamadas posteriores, principalmente a los dos meses, para conocer el estado de salud del menor y ofrecer apoyos adicionales, como pañales provenientes de donaciones o paquetes a bajo costo.

Indicó que el programa continuará durante 2026, por lo que invitó a mujeres embarazadas y familias próximas a recibir a un recién nacido a acercarse a las oficinas del DIF Ramos Arizpe para recibir orientación y registrarse en el programa, el cual busca fortalecer el acompañamiento a las familias desde el nacimiento de sus hijos.