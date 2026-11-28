Alejandra Villalobos Palacio informó que Chihuahua recibe más de 8.5 millones de visitantes y genera unos 18 mil millones de pesos anuales.

Chihuahua recibe más de 8.5 millones de visitantes al año y genera una derrama económica cercana a los 18 mil millones de pesos, ingresos que representan alrededor del siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal. El sector turístico se mantiene como una de las actividades económicas relevantes de la entidad, por su capacidad para movilizar servicios, generar empleos y dinamizar las economías regionales.

Alejandra Villalobos Palacio, directora de Gestión Turística de la Secretaría de Turismo de Chihuahua, informó sobre el comportamiento económico de esta actividad durante su participación en el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, celebrado en Tampico, Tamaulipas. La funcionaria destacó que la diversidad de destinos y atractivos permite mantener una importante afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

Las cifras presentadas reflejan el peso que tiene el turismo en la economía chihuahuense, particularmente por la distribución del gasto de los visitantes en hospedaje, alimentación, transporte, comercio y servicios turísticos. Esta actividad también representa una fuente de ingresos para establecimientos y prestadores de servicios ubicados en distintas regiones del estado.

Turismo en Chihuahua supera los 18 mil millones de pesos

La derrama económica anual cercana a los 18 mil millones de pesos coloca al turismo como una actividad con participación significativa en la economía de Chihuahua. La llegada de más de 8.5 millones de visitantes permite mantener movimiento comercial en diferentes municipios, además de generar demanda para empresas relacionadas con la atención a viajeros.

Villalobos Palacio señaló que la contribución del sector equivale aproximadamente al siete por ciento del PIB estatal. Este indicador dimensiona la importancia de los ingresos turísticos dentro de la economía local y su relación con otras actividades productivas que participan en la prestación de servicios.

Como antecedente del comportamiento económico del sector, durante 2023 los registros gubernamentales reportaron una derrama turística superior a los 16,387 millones de pesos, generada por más de 8.4 millones de turistas-noche.

Para 2025, los resultados preliminares ubicaron los ingresos turísticos en aproximadamente 17 mil 398 millones de pesos, con más de 8.2 millones de turistas-noche registrados. Estas cifras muestran la evolución de los ingresos relacionados con los viajes, aunque los indicadores de visitantes y turistas-noche corresponden a mediciones diferentes.

Durante el primer semestre de 2026, Chihuahua acumuló cerca de nueve mil millones de pesos en derrama económica y alrededor de 3.9 millones de turistas-noche, de acuerdo con información difundida por el Gobierno estatal.

Estos resultados representan un indicador del movimiento económico que mantiene el turismo en la entidad. También muestran la importancia de conservar la promoción de destinos y fortalecer los servicios que permiten ampliar la estancia y el gasto de los visitantes.

Cinco Pueblos Mágicos impulsan la actividad turística regional

La directora de Gestión Turística explicó que Chihuahua cuenta con cinco Pueblos Mágicos: Creel, Batopilas, Casas Grandes, Guachochi e Hidalgo del Parral. Cada localidad ofrece atractivos naturales, históricos y culturales que permiten diversificar la oferta turística y distribuir la actividad económica en distintas regiones.

La funcionaria destacó que la extensión territorial de Chihuahua, considerado el estado más grande de México, permite ofrecer experiencias diferentes. Su oferta comprende zonas arqueológicas, antiguas poblaciones mineras, paisajes de montaña, barrancas y comunidades de la Sierra Tarahumara.

En Casas Grandes, uno de los principales atractivos es la zona arqueológica de Paquimé, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Hidalgo del Parral, por su parte, conserva su tradición minera y su relación histórica con Francisco Villa, elementos que forman parte de su identidad turística.

Creel, Guachochi y Batopilas concentran atractivos de la Sierra Tarahumara, donde los paisajes naturales y la cultura de las comunidades rarámuri forman parte de la oferta para visitantes.

Entre los sitios destacados se encuentra la Barranca de Sinforosa, ubicada en Guachochi, además de los paisajes y condiciones climáticas de Batopilas. En esta última localidad, el clima subtropical permite el cultivo de productos como mango, aguacate y guayaba.

Diversidad cultural y natural fortalece la oferta económica

Villalobos Palacio también resaltó la cultura rarámuri como uno de los elementos que distinguen la oferta turística de Chihuahua. La resistencia física de sus corredores y las tradiciones de estas comunidades representan atractivos de interés nacional e internacional.

Entre las figuras que han contribuido a proyectar esta identidad se encuentra Lorena Ramírez, reconocida por su participación en competencias de ultradistancia y por representar las tradiciones deportivas de la comunidad rarámuri.

La funcionaria explicó que los cinco Pueblos Mágicos forman parte de una Ruta Mágica que permite conectar diferentes destinos y facilitar los recorridos por el territorio chihuahuense. Esta estrategia busca aprovechar los atractivos regionales y ampliar las oportunidades de actividad para los prestadores de servicios.

La promoción turística de estos destinos también representa una alternativa para fortalecer las economías municipales, mediante el consumo de productos locales, contratación de hospedaje, alimentación y servicios de transporte.

Finalmente, Villalobos Palacio invitó a turistas nacionales e internacionales a conocer Chihuahua y sus cinco Pueblos Mágicos. Destacó que la diversidad natural, histórica y cultural del estado constituye uno de los principales recursos para mantener el crecimiento de la actividad turística y su contribución a la economía de las comunidades.