Aplican vacunas en panteones de la Región Centro de Coahuila

El propósito es facilitar el acceso de la población a las vacunas y ampliar las oportunidades de recibir protección preventiva

La Jurisdicción Sanitaria 04 de la Secretaría de Salud de Coahuila instaló módulos de vacunación en los panteones de la Región Centro para aprovechar la afluencia de visitantes durante las celebraciones de Todos los Santos y Día de Muertos. Personal de salud ofreció dosis preventivas contra COVID-19, influenza y neumococo durante las jornadas comprendidas entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre.

La estrategia permitió acercar los servicios de inmunización a las personas que acudieron a los cementerios para visitar las tumbas de sus familiares y participar en las tradiciones de estas fechas. En lugar de esperar a que la población acudiera a los centros de salud, la dependencia llevó la atención preventiva hasta los espacios que concentraron una importante cantidad de visitantes.

Los módulos ofrecieron protección contra tres enfermedades respiratorias que pueden representar riesgos para la salud, particularmente durante la temporada de bajas temperaturas. Las vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo forman parte de las acciones preventivas que las instituciones sanitarias desarrollan durante el periodo invernal.

Vacunación en panteones acerca servicios de salud a la población

La instalación de los módulos se realizó durante los días 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre, fechas en las que los cementerios registran una mayor concentración de familias por las celebraciones tradicionales.

La Jurisdicción Sanitaria 04 tiene su sede en Monclova y atiende también los municipios de Frontera, Castaños, San Buenaventura, Nadadores, Escobedo, Abasolo y Candela. Por ello, las acciones de prevención e inmunización forman parte de los servicios que la Secretaría de Salud estatal acerca a los habitantes de esta región.

La vacunación contra la influenza y COVID-19 destaca su importante durante la temporada invernal, cuando aumentan los riesgos de infecciones en vías respiratorias. La inmunización también contempla la protección contra el neumococo, bacteria que puede provocar enfermedades como neumonía, meningitis e infecciones en la sangre.

Refuerzan prevención durante la temporada invernal

La estrategia de acercar la vacunación a espacios públicos concurridos complementa las jornadas que se realizan en centros de salud y otras instalaciones sanitarias. El propósito es facilitar el acceso de la población a las vacunas y ampliar las oportunidades de recibir protección preventiva.

El sector salud mantiene durante la temporada invernal campañas de inmunización contra influenza, COVID-19 y neumococo. Estas acciones están dirigidas a reducir los riesgos de complicaciones asociadas con enfermedades respiratorias, especialmente entre los sectores de población con mayor vulnerabilidad.

Con la instalación de los módulos en los panteones, la Jurisdicción Sanitaria 04 incorporó la prevención sanitaria a las actividades conmemorativas de Todos los Santos y Día de Muertos, aprovechando la concentración de visitantes para acercar los servicios de vacunación a las familias de la Región Centro de Coahuila.