Aplican microcarpeta asfáltica en colonia Eduardo Guerra

Finalmente, pidió a los automovilistas tomar precauciones durante el desarrollo de las obras, utilizar vías alternas y respetar la señalización instalada

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El alcalde Miguel Riquelme supervisó este miércoles los trabajos de aplicación de microcarpeta asfáltica que realiza el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) en la colonia Eduardo Guerra, como parte del programa ¡A Darle Parejo!, con el que se busca mejorar las condiciones de las vialidades y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones.

Intervendrán más de 13 mil metros cuadrados

Durante el recorrido, el edil informó que del 7 al 20 de octubre se contempla intervenir una superficie de 13 mil 282 metros cuadrados, principalmente en distintos tramos de las avenidas Tercera, Cuarta, Quinta y Séptima, así como de las calles “G”, “I” y “N”.

Los trabajos se realizan con las nuevas máquinas micropavimentadoras, equipo que permite preparar y colocar la mezcla directamente en los puntos donde se requiere la intervención. Miguel Riquelme señaló que el programa mantendrá una atención constante en los sectores con mayores necesidades, incluyendo vialidades que resultaron afectadas tras las recientes lluvias.

Piden precaución ante restricciones temporales de circulación

Finalmente, pidió a los automovilistas tomar precauciones durante el desarrollo de las obras, utilizar vías alternas y respetar la señalización instalada en las zonas de trabajo, debido a que será necesario restringir temporalmente la circulación en algunos de los tramos intervenidos.