Aplican efectivo modelo de seguridad con código QR en acciones

El programa estratégico incorpora mecanismos de lectura rápida para facilitar el acceso a información oficial de apoyo a connacionales.

El código QR implementado durante el Operativo Paisano de 2025 para facilitar reportes de emergencia en las carreteras de Coahuila permanecerá vigente de manera permanente, a unas semanas de que vuelva a ser puesto en acción el programa de asistencia a los connacionales que retornan al país en las fiestas decembrinas, informó Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado.

El mecanismo permite que automovilistas y viajeros, incluidos quienes llegan de Estados Unidos, ingresen mediante un código QR a un grupo general de comunicación donde participan las principales autoridades de seguridad pública y procuración de justicia de la entidad.

Lazo Chapa explicó que en ese chat se encuentran el fiscal general del Estado, el secretario de Seguridad Pública, mandos únicos, delegados regionales de la Fiscalía y otros responsables de corporaciones, quienes pueden coordinar la atención inmediata de cualquier reporte.

La herramienta busca que cualquier persona que transite por el territorio coahuilense pueda solicitar ayuda sin importar su procedencia, la región donde se encuentre o si desconoce los números telefónicos de las corporaciones correspondientes.

Atención de emergencias y fallas mecánicas

El delegado explicó que el canal no está limitado a denuncias por delitos, pues también permite solicitar auxilio por fallas mecánicas, neumáticos ponchados, accidentes, incendios o desorientación durante los recorridos.

Como antecedente, recordó que durante la implementación inicial del programa se recibieron entre 10 y 12 reportes que pudo identificar, principalmente relacionados con problemas vehiculares y viajeros que se habían desviado de sus rutas.

Destacó que esas solicitudes fueron atendidas mediante la coordinación de las corporaciones correspondientes, lo que permitió comprobar la utilidad del mecanismo para ofrecer asistencia a quienes recorren las carreteras estatales.

El sistema también fue retomado en las estrategias de seguridad carretera de 2026, mediante códigos QR colocados en puntos de atención ciudadana y filtros de revisión distribuidos en Coahuila.

¿Dónde encontrar los códigos QR?

Lazo Chapa indicó que las lonas con los códigos QR permanecen instaladas en los puntos de revisión del estado, donde los viajeros pueden escanearlos con sus teléfonos celulares para solicitar su incorporación al grupo de comunicación.

En la Región Centro, mencionó como referencia el punto de revisión de Castaños, ubicado frente al establecimiento conocido como Monkeys; mientras que en Saltillo señaló el sector de Kimberly, donde se encuentran los arcos de seguridad.

Una vez incorporados al chat, los usuarios pueden compartir su ubicación y describir la situación que enfrentan para que las autoridades de la región correspondiente coordinen el apoyo necesario.

El funcionario reiteró que la permanencia del mecanismo responde a una instrucción del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, para mantener abierto este canal de comunicación durante todo el año, independientemente de los periodos vacacionales.

De esta manera, las autoridades buscan mantener un contacto directo con los viajeros y fortalecer la percepción de seguridad en las carreteras de Coahuila, mediante una herramienta que ya no estará limitada al Operativo Paisano.