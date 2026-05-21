Aplica universidad operativo mochila tras amenaza de tiroteo

La Universidad Carolina reforzó los filtros de acceso con apoyo de la Policía Municipal y de la Policía Cibernética, luego de detectar el mensaje amenazante

Una amenaza de tiroteo escrita en los baños de la Universidad Carolina activó un operativo especial de revisión de mochilas y vigilancia preventiva la mañana de este miércoles en el sur de Saltillo.

La institución reforzó los filtros de acceso con apoyo de elementos de la Policía Municipal y de la Policía Cibernética, luego de detectar el mensaje amenazante dentro del plantel.

Joel Treviño, oficial mayor de la universidad, explicó que aunque no se confirmó la veracidad de la amenaza, la institución decidió aplicar protocolos preventivos ante el incremento de mensajes similares que han circulado recientemente en distintas partes del país.

Detalló que desde la noche anterior se notificó a las familias sobre las medidas implementadas y desde temprana hora comenzaron las revisiones de mochilas y pertenencias tanto en accesos vehiculares como peatonales.

Indicó que alrededor del 90 por ciento de los estudiantes ya había ingresado al campus sin detectarse situaciones de riesgo, mientras las clases continuaron con relativa normalidad, aunque con algunos retrasos derivados del operativo.

Treviño señaló que es la primera vez que la universidad enfrenta una situación de este tipo y advirtió que los protocolos de vigilancia continuarán durante los próximos días, especialmente ante el inicio del periodo de exámenes.

El directivo hizo además un llamado a estudiantes y familias a evitar este tipo de amenazas o mensajes, al considerar que alteran las actividades escolares y generan preocupación entre la comunidad educativa.

Durante el operativo participaron también prefectos y personal de seguridad interna, quienes permanecieron supervisando aulas y accesos dentro de la institución educativa.