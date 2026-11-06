Aplica Coahuila descuentos vehiculares durante el Buen Fin

Del 13 al 17 de noviembre un programa de regularización vehicular: adeudos de dos o más años se cubrirán con un pago único de $3,999 pesos.

Los propietarios de vehículos con adeudos de dos, tres o más años podrán regularizar sus obligaciones de control vehicular acumuladas hasta 2025 mediante un pago de $3,999 pesos, como parte de los estímulos fiscales que aplicará el Gobierno de Coahuila durante el Buen Fin, del viernes 13 al martes 17 de noviembre.

El administrador fiscal general de Coahuila, José María Morales Padilla, informó que el programa permitirá cubrir los rezagos de ejercicios anteriores mediante una cuota única, independientemente de la cantidad de años pendientes, con el objetivo de facilitar la regularización de automovilistas que han acumulado adeudos.

Sin embargo, aclaró que los derechos correspondientes a 2026 deberán pagarse por separado, con la cuota ordinaria del ejercicio. Para ese año se aplicará un estímulo que reducirá a un peso los conceptos de actualización y recargos.

Otro de los beneficios será un descuento del 50% en las licencias de conducir, aplicable también a las correspondientes al transporte público.

Las licencias para motociclistas quedarán excluidas de esta promoción. Los contribuyentes deberán generar sus formatos de pago entre el 13 y el 17 de noviembre, aunque tendrán hasta el 30 de noviembre para liquidarlos y conservar los descuentos.

En el caso de las licencias, una vez realizado el pago, los interesados dispondrán de hasta un año para completar el trámite y obtener el documento.

Morales Padilla explicó que la Administración Fiscal busca aprovechar esta campaña para actualizar el padrón vehicular de Coahuila, integrado actualmente por un millón 342 mil 214 vehículos. De ese total, se han identificado más de 120 mil unidades que no registran movimientos administrativos durante los últimos 20 años.

La dependencia considera que la regularización permitirá mejorar la información sobre los vehículos registrados en el estado y avanzar en la depuración del padrón, como parte de las acciones de control administrativo y seguridad.

Para esta edición del Buen Fin se estableció una meta de regularizar 20 mil vehículos, con una recaudación estimada de 80 millones de pesos. También se proyecta obtener 35 millones de pesos mediante los trámites de licencias de conducir.

El funcionario recordó que durante la reciente venta nocturna se regularizaron más de 103 mil vehículos y se recaudaron más de 304 millones de pesos, resultados que, según señaló, superaron lo obtenido en las ocho ediciones anteriores del Buen Fin.

Morales Padilla advirtió que estos estímulos son temporales y que no existe garantía de que las mismas promociones vuelvan a ofrecerse durante 2027, por lo que convocó a los propietarios de vehículos con adeudos a aprovechar el periodo establecido.