Dos heridos permanecen internados con fracturas y la imputación contra la conductora de la camioneta quedó agendada el 7 de enero por su salud.

La audiencia de formulación de imputación contra la conductora de la camioneta involucrada en el accidente con un camión de pasajeros de la Ruta Arteaga, ocurrido el domingo 15 de noviembre en el centro de Saltillo, fue reprogramada para el 7 de enero de 2027, debido a complicaciones de salud que provocaron que la mujer fuera ingresada nuevamente a terapia intensiva.

Julio Loera, delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, informó que el Ministerio Público integró la carpeta de investigación y solicitó la audiencia correspondiente, pero el procedimiento judicial no pudo realizarse debido a las condiciones médicas de la conductora.

“Nosotros por ahí estuvimos integrando la carpeta de investigación, solicitamos audiencia, pero la persona tuvo complicaciones de salud que la llevaron nuevamente a terapia intensiva y por ese motivo no pudimos celebrar la audiencia”, explicó.

Actualización de lesionados y hospitalizaciones

El funcionario confirmó que la autoridad judicial estableció el 7 de enero como nueva fecha para formular la imputación, procedimiento en el que la Fiscalía presentará los hechos que atribuye a la conductora por su presunta participación en el accidente.

Respecto a las personas afectadas, Loera actualizó a 17 el número total de lesionados, una cifra superior a los 14 que se habían reportado inicialmente después de la colisión.

De acuerdo con el delegado, la mayoría de los involucrados presentó golpes leves y recibió atención médica, mientras que dos personas permanecen hospitalizadas debido a las fracturas que sufrieron durante el accidente.

“Al día de hoy ya solamente quedan dos personas lesionadas en el hospital. Tuvimos un total de 17 personas, algunas con golpes leves y estas dos que contaban con algunas fracturas”, detalló.

Dinámica del choque y seguimiento ministerial en Saltillo

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Presidente Cárdenas y Matamoros, en la Zona Centro de Saltillo, cuando una camioneta particular impactó lateralmente a un camión de transporte público de la Ruta Arteaga.

De acuerdo con los primeros reportes del percance, la conductora de la camioneta presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, lo que habría provocado la colisión con la unidad de pasajeros.

Tras el impacto, el camión terminó contra un señalamiento fijo en las inmediaciones de una gasolinera, mientras los cuerpos de emergencia acudieron para atender a los pasajeros y demás personas involucradas.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para establecer las circunstancias del accidente y determinar las posibles responsabilidades penales derivadas de las lesiones ocasionadas.

La situación jurídica de la conductora permanece pendiente de la audiencia de formulación de imputación, prevista para el 7 de enero, mientras continúa su atención médica por las complicaciones de salud reportadas por la autoridad ministerial.