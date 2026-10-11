Aplazan calendario de licitación de 93 km del tren hacia Saltillo

El Gobierno Federal mantiene para el 10 de noviembre la recepción de propuestas para construir el subtramo Vanegas–Zacatecano

El Gobierno Federal modificó el calendario de contratación de uno de los segmentos del tren de pasajeros San Luis Potosí–Saltillo, cuya licitación para construir 93 kilómetros de infraestructura ferroviaria tiene ahora como fecha de recepción de propuestas el próximo 10 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información actualizada en la plataforma oficial Proyectos México.

El procedimiento corresponde al subtramo Vanegas–Zacatecano, que forma parte de la futura conexión ferroviaria entre Coahuila y el centro del país. La contratación se encuentra a cargo de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), organismo federal responsable del desarrollo de los nuevos corredores de pasajeros.

La recepción de propuestas será el 10 de noviembre

La licitación identificada con el número LO-09-JZO-009JZO001-I-59-2026 contempla el diseño y construcción de 93 kilómetros de vía férrea, comprendidos entre los kilómetros 179 y 272 del proyecto. También incluye infraestructura complementaria como viaductos, puentes, pasos inferiores y superiores ferroviarios, además de cruces peatonales.

La actualización federal, fechada el 8 de octubre, establece el 10 de noviembre como fecha de recepción de propuestas. El procedimiento permanece en etapa de licitación, por lo que todavía no se ha identificado oficialmente a una empresa ganadora ni se ha confirmado el inicio de los trabajos de este segmento.

De manera paralela, la Federación mantiene abierto otro procedimiento para construir 57 kilómetros del subtramo Charcas–Vanegas, comprendido entre los kilómetros 122 y 179, cuya recepción de propuestas está programada para el 3 de noviembre. Esta contratación contempla igualmente la construcción de puentes, viaductos y pasos ferroviarios.

Dos procedimientos abarcan 150 kilómetros de infraestructura

En conjunto, ambos procedimientos abarcan 150 kilómetros de infraestructura ferroviaria en proceso de contratación, equivalentes a aproximadamente el 45 por ciento de la longitud total proyectada para el corredor San Luis Potosí–Saltillo. Esto no significa que ese porcentaje de la vía ya se encuentre construido.

Según la información publicada por el Gobierno Federal, el proyecto completo contempla 334.3 kilómetros de vía férrea, con estaciones para pasajeros y una inversión estimada de 109 mil millones de pesos. La ruta atravesará territorio de San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila, como parte de la ampliación de la red ferroviaria nacional.

Esta conexión se desarrollará de manera complementaria al tren Saltillo–Nuevo Laredo, un corredor de 396 kilómetros que contempla estaciones en Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe, además de localidades de Nuevo León y Tamaulipas. Para este último proyecto, la información federal disponible mantiene como referencia un avance físico de 9.86 por ciento reportado el 23 de septiembre.