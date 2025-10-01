Aplauden puesta en marcha del programa de transporte gratuito

Diputados de Coahuila coincidieron en señalar que el programa “Aquí Vamos Gratis”, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Saltillo

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Diputados de Coahuila coincidieron en señalar que el programa “Aquí Vamos Gratis”, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Saltillo, es una iniciativa que beneficiará a miles de habitantes de la capital, con dos rutas troncales que recorrerán la ciudad de norte a sur y de oriente a poniente, sin cobrar un solo peso a los usuarios.

El diputado Álvaro Moreira Valdez dijo que este programa representa ventajas no solo en el tema de la movilidad sino en el aspecto económico, ya que muchas personas utilizan diariamente el transporte urbano para ir a sus centros de estudios y de trabajo.

“El transporte ha sufrido muchísimo en los últimos años, y aquí en Saltillo es un problema grandísimo. Esto va a venir a aliviar en mucho (…) los estudios dicen que muchas familias se gastan el 30 por ciento de sus ingresos en transporte”.

Dijo que las rutas alimentadoras permitirán que la gente se pueda mover de un lado a otro de la ciudad sin problemas, y con el diseño de las rutas alimentadoras se dará acceso a cualquier lugar de la ciudad.

El diputado Alberto Hurtado Vera dijo que él ya tramitó su credencial para poder hacer uso de estas unidades, pero aseguró que no se trata de un “cheque en blanco” para el Ayuntamiento.

“Les damos el voto de confianza, pero vamos a estar vigilando y vamos a estar auditando que todo funcione como debe de ser en beneficio de la gente de Saltillo que está batallando con este problema.

“Tan vamos a estar vigilando que yo fui en días pasados a la Presidencia Municipal, saqué mi credencial.

La vamos a usar para vigilar que funcione bien, que se cumpla con lo que se está estableciendo, que pasen cada 20 minutos, que los choferes traten bien a la gente”.

Hurtado Vera dijo que lo importante es el proceso de mejora continua que tendrán las rutas alimentadoras, ya que la puesta en marcha de las rutas troncales, con unidades nuevas y funcionales, obligará a los concesionarios a renovarse.