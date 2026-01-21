Apenas 14% de conductores pagaron derecho vehicular en Coahuila

De un padrón total de 1 millón 299 mil 849 vehículos, únicamente 185,548 propietarios han realizado su pago, lo que representa un avance del 14.27%

A menos de una quinta parte del padrón vehicular ha cubierto hasta ahora el pago de los derechos de control vehicular en Coahuila, confirmó el Administrador Fiscal General del estado, José María Morales Padilla, quien reiteró el llamado a la ciudadanía para regularizarse durante los primeros meses del año y acceder a los beneficios vigentes.

De un padrón total de 1 millón 299 mil 849 vehículos, únicamente 185,548 propietarios han realizado su pago, lo que representa un avance del 14.27%, de acuerdo con cifras oficiales actualizadas.

Morales Padilla recordó que quienes cumplan con este trámite durante enero, febrero o marzo podrán participar en la rifa estatal programada para abril, en la que se sortearán dos viviendas —una en Saltillo y otra en Torreón—, 15 vehículos compactos y 40 premios en efectivo de $50,000 pesos cada uno.

En cuanto a las expectativas financieras, el funcionario detalló que la meta de recaudación por derechos de control vehicular para este año es de aproximadamente 2,700 millones de pesos, mientras que el esfuerzo recaudatorio estatal total proyectado para 2026 asciende a $14,078 millones de pesos.

Respecto a los estímulos fiscales, recordó que quienes cuentan con la tarjeta de “La Mera Mera” el ahorro para quienes pagan en estos meses puede rondar hasta en un 50%, aunque el beneficio final depende de factores como el modelo, la antigüedad del vehículo y los estímulos automáticos aplicables.

La Administración Fiscal reiteró que el pago oportuno no solo permite acceder a incentivos y sorteos, sino también contribuir al sostenimiento de los servicios públicos y programas estatales.