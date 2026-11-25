Varias lonas y banderines con mensajes de apoyo a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, fueron hallados desechados en la vía pública

Diversas lonas y banderines con consignas favorables a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, aparecieron desechados en la vía pública a pocos metros de la sede del Poder Legislativo en Saltillo.

El material proselitista, empleado previamente en actos de simpatía hacia la política coahuilense, quedó esparcido sobre el asfalto ante la mirada de peatones y automovilistas que circulaban por la zona.

Este suceso se registra en un momento complejo para la también exdiputada, quien atraviesa diversos litigios derivados de su paso por la administración municipal muzquense.

Actualmente, sobre la exfuncionaria pesan indagatorias y procesos judiciales por la probable comisión de delitos como peculado y ejercicio abusivo de funciones, señalamientos que mantienen bajo escrutinio su desempeño gubernamental.

Hasta el momento se ignora la identidad de las personas que dejaron los artículos en el sitio y los motivos detrás de este acto, el cual dista de las manifestaciones de apoyo registradas en el pasado.