Apagones dañan sistema de agua potable en Bosques, en Nava

Apagones y variaciones de voltaje dañaron sistema eléctrico del agua potable en la colonia Bosques, en Nava. El servicio permanecerá suspendido unas seis horas

Los recientes apagones registrados en el municipio de Nava provocaron daños en el sistema eléctrico que opera el servicio de agua potable en la colonia Bosques, lo que obligó a suspender temporalmente el suministro mientras se realizan las reparaciones correspondientes.

De acuerdo con el aviso emitido por las autoridades municipales, las variaciones de corriente ocasionadas por las interrupciones en el servicio de energía eléctrica dañaron fusibles y cajas de control del sistema de bombeo.

Personal del área responsable ya trabaja en la reparación de los equipos afectados con el objetivo de restablecer el servicio a la brevedad. Se estima que la suspensión del suministro de agua tendrá una duración aproximada de seis horas.

Las autoridades pidieron comprensión a los habitantes de la colonia Bosques por las molestias ocasionadas y aseguraron que continuarán con las labores necesarias para normalizar el abastecimiento de agua potable lo antes posible.